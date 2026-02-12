Corriere dello Sport.it
giovedì 12 febbraio 2026
Dortmund-Mainz, il pronostico dell'anticipo di Bundesliga© Getty Images

Dortmund-Mainz, il pronostico dell'anticipo di Bundesliga

La 22ª giornata del campionato tedesco si apre al Signal Iduna Park
1 min
TagsDortmund-MainzpronosticoBundesliga

In Germania la lotta (impari) tra il Bayern capolista e il Borussia Dortmund (primo degli inseguitori) continua anche se i gialloneri sono a -6 dai bavaresi. Nell'anticipo di Bundesliga proprio i BVB sono protagonisti della sfida contro un Mainz che nelle ultime tre giornate ha trovato altrettante vittorie che, aggiunte ai 3 pareggi precedenti (in mezzo c'è un ko contro il Colonia), gli hanno permesso di portarsi a +2 dal terz'ultimo posto.

Comparazione quote: segno 1 Dortmund-Mainz

Il Dortmund viene da cinque vittorie di fila (8 nelle ultime 10 giornate), un solo ko nei 21 turni disputati e da 6 Over 2,5 consecutivi. Quanto basta per evidenziare una netta superiorità e assegnare all'1 i favori del pronostico. La vittoria del Dortmund è quotata a 1.50 da Snai, a 1.52 da Eurobet e a 1.54 da Eplay24. Il pareggio è in lavagna a 4.50, il 2 del Mainz è offerto a 5.40.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

