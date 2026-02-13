Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 13 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Pronostico Pisa-Milan, rossoneri favoritissimi nel testacoda© AC Milan via Getty Images

Pronostico Pisa-Milan, rossoneri favoritissimi nel testacoda

In campionato toscani a secco di gol in metà delle gare finora giocate
2 min
TagsPisa-Milanpronosticoquote

Il Pisa occupa l’ultimo posto in classifica insieme al Verona con ben 35 punti in meno rispetto al Milan. I rossoneri, che devono recuperare la partita con il Como non disputata sette giorni fa, sono invece secondi a -8 dall’Inter capolista con, al momento, una sola lunghezza di vantaggio sul Napoli. Ecco il pronostico di Pisa-Milan.

Pisa-Milan, le quote per il 2 rossonero

Non c’è bisogno di pensarci troppo per intuire che sia i toscani che il “Diavolo” avrebbero bisogno di una vittoria per cercare di raggiungere i propri (opposti) obiettivi. A dire la verità non serve neanche troppo intuito per immaginare che, nell’anticipo di stasera tra Pisa e Milan, il divario tecnico sembra davvero ampio e che per l’undici di casa la conquista dei 3 punti è un’impresa davvero ardua.

Il Milan, che ha anche tirato il fiato (non gioca da dieci giorni) in Serie A non perde da 22 turni consecutivi (è andato ko all’esordio contro la Cremonese e poi mai più) realizzando sempre almeno una rete da 17 gare di fila (l’ultima, e unica, volta a secco risale allo 0-0 con la Juventus della sesta giornata). Una regolarità realizzativa di cui non dispone certo il Pisa che in metà delle gare giocate finora (12) non è invece riuscito ad andare in rete. Lo spettro della retrocessione può aumentare l’impegno dei toscani ma, carta alla mano, sembra proprio che il 2, stasera, sia un segno obbligato.

La vittoria del Milan è quotata a 1.58 da Eplay24 e Eurobet, a 1.57 da Sisal. Il pareggio (2-2 all'andata a San Siro) vale 3.85, l'1 tocca quota 6.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS