venerdì 13 febbraio 2026
Serie A, Lazio-Atalanta: statistiche, quote e pronostico© LAPRESSE

Serie A, Lazio-Atalanta: statistiche, quote e pronostico

Sarri e Palladino a caccia della vittoria per tenere vivo l'obiettivo sesto posto
Federico Vitaletti
3 min
TagsLazio-Atalantaquotepronostico

Vincere per restare in orbita sesto posto. Questo l’obiettivo di Sarri e Palladino, di fronte all’Olimpico di Roma (ore 18.00) nel tardo pomeriggio di San Valentino. Ecco quote e pronostico di Lazio-Atalanta.

Pronostico "Chance Mix" per Lazio-Atalanta: di che si tratta e la quota

Nel 2026 l'Atalanta è imbattuta e ha perso solo una volta nelle ultime dieci giornate (contro l’Inter) vincendo in ben sette occasioni. Di recente, lontano da Bergamo, la Dea ha tuttavia sofferto: contro Pisa e Como è arrivato un doppio pareggio. E in parità sono terminati anche due degli ultimi tre scontri diretti in Serie A tra Lazio e Atalanta, tutti in archivio con l'Under 2,5. La Lazio ha vinto solo una delle ultime sei gare casalinghe e da dicembre in poi si è specializzata in fatto di pareggi: in generale se ne contano 9, proprio come l'Atalanta (7 dei quali con il risultato di 1-1).

Sarri si gode l'approdo in semifinale di Coppa Italia (1-1 al 90' contro il Bologna, poi vittoria ai rigori) della sua Lazio, che in campionato viene dal rocambolesco 2-2 con la Juve. Un pareggio ricco di emozioni da cui vogliono ripartire i biancocelesti, che per la prima volta in questo campionato proveranno a segnare almeno due reti per la terza partita consecutiva. Era già capitato tra la 5ª e la 6ª giornata: Genoa-Lazio 0-3, Lazio-Torino 3-3. Poi arrivò, coincidenza, lo 0-0 con la Dea, all’epoca allenata da Ivan Juric.

Prima di arrivare al pronostico di Lazio-Atalanta, un paio di statistiche di cui far tesoro: in trasferta l'Atalanta non fa registrare la somma gol 3 dalla quarta giornata. E, sempre con riferimento alla Dea, in ben 9 delle sue 11 trasferte di campionato il risultato del primo tempo è stato lo stesso visto al 90'.

Per le quote Atalanta favorita, il 2 è offerto a 2.15 da Eplay24, BetFlag e Bet365. L'1 biancoceleste vale 3.50, il pareggio è a 3.25. I bergamaschi hanno sempre collezionato l'Under 2,5 nelle ultime 4 trasferte, si può ipotizzare un cambio di rotta (Over 2,5) coprendosi, magari, anche con il Goal.

Il pronostico di Lazio-Atalanta è dunque l'esito Chance Mix "Goal o Over 2,5": a 1.57 sulle lavagne di Eplay24 e NetBet, a 1.55 su Sisal.

