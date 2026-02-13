Tabù Napoli per la Roma, Gasp punta sull'amuleto Malen. A San Siro derby d'Italia show

My Combo: la sintesi su Napoli-Roma

Una Roma che ha il tallone d’Achille degli scontri diretti: solo un punto ottenuto e 2 gol segnati nelle sfide con Inter, Milan, Juve e appunto Napoli. All’andata Conte portò via i tre punti dall’Olimpico grazie a un guizzo di David Neres, uno dei tanti assenti illustri di questo 180° Derby del Sole. A complicare i piani di Gasperini c’è la lunga imbattibilità interna dei partenopei in campionato, in piedi da dicembre 2024: in quell’occasione fu la Lazio ad imporsi con un gol di Isaksen. Si affrontano due delle formazioni che hanno pareggiato di meno in questa Serie A. Un dato che rafforza la visione My Combo di SisalTipster di un risultato finale con vittoria di Napoli o Roma. Ragionando sul totale gol, il range che balza all’occhio è quello compreso tra 1 e 3 reti: una soluzione che si è rivelata vincente in ben 8 degli ultimi 10 scontri diretti. Nell’ultimo Napoli-Roma (24 novembre 2024) la firma è stata illustre: gol partita di Romelu Lukaku, uno degli ex della sfida. Il belga deve ancora trovare la miglior condizione e con ogni probabilità partirà dalla panchina. Anche così, Big Rom ha chance di colpire ancora una volta i giallorossi. Impatto da urlo per Donyell Malen: 3 gol nelle prime 4 presenze in Serie A con la Roma. Gasp ha trovato l’attaccante che cercava, l’olandese può ripagarne la fiducia con gol o assist.

In sintesi, ecco la My Combo su Napoli-Roma secondo SisalTipster: 1) Vittoria Napoli o Roma 2) Tra 1 e 3 reti totali 3) Lukaku a segno 4) Malen gol o assist.

My Combo: la sintesi su Inter-Juventus

Amore per il partner o per la squadra del cuore? Pochi dubbi per i tifosi di Inter e Juve, che almeno stasera non hanno occhi che per Beneamata e Vecchia Signora. La capolista vuole tenere a distanza il Milan, la Juve cerca il terzo successo consecutivo a spese dei nerazzurri (non succede dal 2012). Obiettivo bianconero che poggia sulle quattro vittorie ottenute nelle ultime cinque trasferte di questo campionato. Battere l’Inter però non è facile come gustare un cioccolatino. Dopo il ko nel derby contro il Milan, Dimarco e compagni hanno inanellato una striscia positiva di undici vittorie e un pareggio (2-2 col Napoli), toccando quota 57 gol segnati. Il punto ottenuto contro i partenopei è anche l’unico conquistato dall’Inter negli scontri diretti con le top 4 della classifica. Un tabù che, secondo la visione My Combo di SisalTipster, i nerazzurri non spezzeranno, avendo vinto oltretutto solo uno degli ultimi sette derby d’Italia in Serie A. Dunque, Juve imbattuta a San Siro. Due degli ultimi tre precedenti hanno regalato un totale di 15 reti e in aggiunta Inter e Juve vantano i due migliori attacchi del torneo: sommando gli indizi, viene fuori un match con almeno 4 reti complessive. La leadership di Inter e Juve si manifesta anche nelle statistiche sui tiri in porta, il che lascia pensare che entrambe effettueranno almeno 3 conclusioni nello specchio. Dunque, serata di duro lavoro per i portieri con le difese che spesso e volentieri potrebbero salvarsi... in calcio d’angolo. Previsti almeno 6 corner per tempo in una sfida tra squadre che in corsia laterale hanno talento, corsa e imprevedibilità.

In sintesi, ecco la My Combo su Inter-Juventus secondo SisalTipster: 1) Juventus non perde 2) Almeno 4 gol complessivi 3) Entrambe effettuano almeno 3 tiri in porta 4) Almeno 6 corner per tempo.