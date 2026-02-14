Corriere dello Sport.it
sabato 14 febbraio 2026
Serie A, 25ª giornata: il pronostico di Udinese-Sassuolo© ANSA

Serie A, 25ª giornata: il pronostico di Udinese-Sassuolo

Due vittorie e due sconfitte per entrambe le squadre nelle ultime quattro giornate
2 min
TagsUdinese-Sassuoloquotepronostico

Runjaic e Grosso vogliono ripartire dopo le sconfitte rimediate la scorsa settimana. La classifica sorride comunque a bianconeri e neroverdi, di fronte domenica 15 febbraio alle 12.30. Ecco il pronostico di Udinese-Sassuolo.

Pronostico Udinese-Sassuolo: esito Goal e...

Partita a ritmi blandi in stile "amichevole di fine stagione"? Frose troppo presto per tirare i remi in barca per due squadre che nelle ultime quattro giornate hanno collezionato due vittorie e due sconfitte.

In casa l'Udinese non segna molto (12 gol in 12 partite) ma in Friuli sono cadute squadre del calibro di Atalanta, Napoli e Roma, tutte per 0-1. Il Sassuolo prima di perdere nettamente contro l'Inter aveva battuto Cremonese e Pisa.

Nelle ultime sei giornate sono ben 5 le apparizioni del No Goal sponda neroverde, possibile un cambio di rotta. L'esito Goal è offerto a 1.84 da Eplay24 e NetBet, a 1.95 da Sisal.

Vale la pena ricordare che i friulani sono tra i pochi a non aver ancora mai pareggiato per 0-0 in questo campionato. In un incontro che sulla carta si preannuncia equilibrato è da valutare l'esito "chance mix" X primo tempo o X finale a quota 1.60.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

