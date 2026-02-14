Pronostico Cremonese-Genoa, le quote dello spareggio salvezza tra Nicola (ex rossoblù) e De Rossi

Quella di domenica pomeriggio (ore 15.00) sarà una partita particolare per Davide Nicola, visto l'avversario e la situazione di classifica della sua squadra. Di fronte, allo Zini, ci sarà il Genoa di De Rossi, che come i lombardi ha 23 punti in classifica e vuole allontanarsi dalla zona retrocessione. Ecco quote e pronostico di Cremonese-Genoa.