sabato 14 febbraio 2026
Pronostico Cremonese-Genoa, le quote dello spareggio salvezza tra Nicola (ex rossoblù) e De Rossi© Getty Images

Pronostico Cremonese-Genoa, le quote dello spareggio salvezza tra Nicola (ex rossoblù) e De Rossi

Partita delicata allo Zini tra due formazioni che cercano punti per allontanarsi dalla zona retrocessione
2 min
TagsCremonese-GenoapronosticoDe Rossi

Quella di domenica pomeriggio (ore 15.00) sarà una partita particolare per Davide Nicola, visto l'avversario e la situazione di classifica della sua squadra. Di fronte, allo Zini, ci sarà il Genoa di De Rossi, che come i lombardi ha 23 punti in classifica e vuole allontanarsi dalla zona retrocessione. Ecco quote e pronostico di Cremonese-Genoa.

Quanti gol in Cremonese-Genoa? Ecco il consiglio

Un gol dell'ex Genoa Thorsby non è bastato alla Cremonese per evitare la sconfitta a Bergamo. Per i grigiorossi decima partita di fila senza vittoria con ben sette sconfitte nel periodo. I lombardi proveranno a sbloccarsi contro un Genoa che schiuma rabbia per due sconfitte rimediate contro Lazio e Napoli a causa di rigori assegnati ben oltre il 90'. La squadra allenata da Daniele De Rossi aveva evitato il ko nelle precedenti cinque giornate.

Goal e Over 2,5 si sono visti in combo nelle ultime tre partite giocate dai liguri. Posta in palio e difficoltà a segnare palesate dalla Cremonese (tre gol segnati nelle ultime dieci giornate) suggeriscono tuttavia un cambio di rotta.

Dello stesso avviso sono anche i bookmaker, che si aspettano un match da Under 2,5: quota 1.50 su Eplay24 e Staryes, 1.52 su Sisal.

All'andata a Marassi vinse 2-0 la Cremonese, risultato che di fatto ha sentenziato l'esonero di Vieira. Il Genoa, memore anche di quel risultato, proverà a portar via almeno un punto da Cremona. La doppia chance X2 si gioca a mediamente a 1.35.

Tutte le news di Scommesse

