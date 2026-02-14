Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 14 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Serie B, Cesena-Venezia: quote e pronostico© LAPRESSE

Serie B, Cesena-Venezia: quote e pronostico

Stroppa vuole ripartire dopo il ko interno con il Modena
2 min
TagsCesena-VeneziaSerie Bpronostico

In Serie B dove prosegue in testa alla classifica la lotta a quattro per la promozione diretta. Il Venezia capolista, caduto in casa con il Modena nell’ultimo turno, ha visto le altre farsi sotto e stasera sarà di scena a Cesena con tanta pressione addosso. Ecco il pronostico di Cesena-Venezia.

Quanti gol al Manuzzi? Ecco il pronostico

Per fortuna dei lagunari i romagnoli non stanno attraversando il loro migliore momento di forma (2 sole vittorie e 5 ko nelle ultime 7 giornate) mentre lo stop di quattro giorni fa dei neroverdi ha fatto seguito a una striscia di 8 vittorie consecutive. Anche al Manuzzi le quote strizzano l’occhio al 2 ma chi cerca un esito alternativo potrebbe anche guardare al Multigol 2-4.

Uno sguardo alle quote. Il 2 del Venezia è offerto a 2.10 da Eplay24 e Betsson, a 2.08 da Vincitu. Il Multigol 2-4 è in lavagna a 1.50 su Eplay24 e StarYes, a 1.55 su Elabet.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS