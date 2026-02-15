Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 15 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Napoli-Roma, il pronostico: al Maradona si punta (anche) sul numero di gol segnati© AS Roma via Getty Images

Napoli-Roma, il pronostico: al Maradona si punta (anche) sul numero di gol segnati

Aanalisi e quote della sfida Champions tra Conte e Gasperini
Amedeo Paioli
2 min
TagsNapoli-Romaquotepronostico

Una scappa, l’altra insegue e c’è stato anche un periodo in cui le posizioni erano invertite. Tra accelerazioni, frenate e riprese la classifica vede adesso il Napoli al terzo posto con tre lunghezze di vantaggio sulla Roma e un match, quello di stasera al Maradona, che potrebbe chiarire definitivamente i rapporti di forza tra le due squadre. Ecco il pronostico di Napoli-Roma.

Pronostico Napoli-Roma: Multigol 1-3

Il Napoli, dopo aver battuto in sequenza Fiorentina e Genoa in campionato, è stato eliminato ai rigori dal Como in Coppa Italia. Anche nel ko contro i lariani gli azzurri possono recriminare. Sono andati sotto su penalty e in ben due occasioni l’arbitro Manganiello ha graziato i lombardi evitando di estrarre il cartellino rosso che sembrava sacrosanto. Per Antonio Conte e i suoi ragazzi niente più distrazioni, resta solo il campionato e in quest’ottica il match di stasera contro i giallorossi diventa fondamentale per il prosieguo della stagione. Un match dove il tecnico azzurro dovrà fare ancora i conti con le tante assenze per infortunio e con la squalifica di Juan Jesus, uno degli ex della sfida. Dall’altro lato c’è la Roma rinfrancata dal successo sul Cagliari dopo aver raccolto un solo punto in due giornate e che continua ad avere la difesa meno bucata del torneo (solo 14 le reti subìte). I giallorossi vengono da 7 Under 2,5 consecutivi (che fanno parte dei 19 fatti complessivamente registrare finora in serie A), un esito visto anche nel match dell’andata vinto dal Napoli per 1-0.

Nel ritorno di stasera ci potrebbe scappare l’Over 2,5 ma, nel dubbio, si potrebbe privilegiare il Multigol 1-3: un esito quotato a 1.33 da Eplay24, NetBet e Sisal.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS