Serie A, Cagliari-Lecce: Di Francesco a caccia di punti salvezza

Per farlo dovrà superarsi, proprio come ha fatto la Fiorentina al Sinigaglia, nel posticipo di lunedì sera a Cagliari, contro una formazione che, almeno per ora, di preoccupazioni davvero non ne ha.

Under 2,5 oppure Over? Ecco il consiglio

Il Cagliari, nonostante sia reduce dalla sconfitta dell’Olimpico contro la Roma di sette giorni fa, viaggia infatti sereno a metà classifica e, proprio per questa sua tranquillità, può affrontare le varie sfide senza troppi patemi. Il Lecce nell’ultimo turno ha battuto l’Udinese ed è adesso chiamato a una... impresa. Ovvero mettere a segno due vittorie consecutive, cosa che finora, non gli è ancora mai riuscita.

Se gli isolani fanno registrare, in totale, un equilibrio assoluto tra Under 2,5 e Over 2,5 e tra Goal e NoGoal (12 di ognuno) non è così per i salentini che hanno al loro attivo una prevalenza di Under 2,5 e NoGoal (16 di entrambi). Se però andiamo ad osservare la situazione più da vicino si scopre che il Cagliari, nelle 11 esibizioni casalinghe, ha collezionato più Under 2,5 e NoGoal (7 di entrambi).

Sfruttando questo dato, a prescindere da come finirà il match, forse l’Under 2,5 è proprio l’esito a cui assegnare le maggiori probabilità di uscita.

Massimo due reti all'Unipol Domus si giocano a 1.46 su Eplay24 e Betsson, a 1.48 su Sisal. L'Over 2,5 paga invece ben 2.50 volte la posta.