lunedì 16 febbraio 2026
Pronostico Girona-Barcellona, Flick vuole riscattare il pesante ko in Coppa del Re

Pronostico Girona-Barcellona, Flick vuole riscattare il pesante ko in Coppa del Re

Nel frattempo, il Real Madrid è salito in vetta battendo la Real Sociedad...
1 min
Non capita spesso di vedere il Barcellona protagonista del posticipo di campionato del lunedì ma l’esibizione in Coppa del Re di qualche giorno fa ha portato questa novità.

Una combo per Girona-Barcellona

Una esibizione pessima (0-4 in casa dell’Atletico Madrid) che, insieme alla vittoria del Real Madrid di due giorni fa (con la quale le “Merengues” hanno scavalcato i catalani in cima alla classifica de LaLiga), impone ai blaugrana di vincere stasera contro il Girona.

Impresa possibile, ok non solo il 2 ma anche l’Over (almeno) 2,5: quota 1.58 su Eplay24 e Betsson, 1.62 su Sisal.

