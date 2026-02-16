Pronostico Macclesfield-Brentford, sulla carta è match da 2 ma...

Non è la Premier League , non è la Championship e non milita neanche in League One o League Two o la National League. Il Macclesfield , avversario del Brentford in questo penultimo sedicesimo di finale di Fa Cup , gioca nel campionato di National League Nord , ovvero la sesta serie inglese dove occupa, peraltro, il settimo posto in classifica. Ecco il pronostico di Macclesfield-Brentford .

Segno 2+NoGoal: le quote dei bookie per la combo

Certo c’è da dire che il Macclesfield, proprio lui, nel turno precedente di questa competizione ha eliminato il Crystal Palace andando avanti per 2-0 e subendo la rete delle “Eagles” soltanto al 90’ (2-1 il risultato finale). Tutto questo per dire che, sulla carta, il divario tecnico tra Macclesfield e Brentford è quasi abissale (come lo era con il Crystal Palace) ma, per andare avanti, le “Bees” non dovranno sottovalutare l’impegno che, come spesso accade in Inghilterra, può regalare un risultato a sorpresa. Il Brentford è una squadra imprevedibile. Nelle ultime di campionato perde in casa con il Nottingham ma poi batte in trasferta Aston Villa e Newcastle completando l’opera, nell’ultima esibizione, pareggiando in casa contro l’Arsenal capolista (1-1). Sul segno 2 non sembra ci possano essere troppi dubbi ma, vista la quota abbastanza contenuta, si potrebbe provare ad abbinarlo al NoGoal. La combo 2+NoGoal è offerta a 1.90 da Eplay24 e StarYes, a 2.00 da Sisal.