Pronostico Monaco-Psg, derby francese nei playoff di Champions
Tra i playoff di Champions in programma oggi uno parla interamente francese: si tratta del derby tra Monaco e Psg. Ecco il pronostico del match.
Show a Montecarlo? Le quote della combo
Una sfida sulla carta dal pronostico scontato visto che in campionato i parigini non solo sono più avanti (secondi in classifica dietro il Lens) ma hanno ben 20 punti in più rispetto ai monegaschi. Tutto vero però bisogna doverosamente aggiungere che, nella stessa gara disputata al Louis II il 29 novembre scorso, l’undici del Principato riuscì a vincere per 1-0.
E, a proposito di Ligue 1, il Psg è reduce dal ko per 1-3 sul campo del Rennes mentre il Monaco viene dalla vittoria per 3-1 sul Nantes.
Stasera non sarà decisiva (bisognerà attendere il ritorno) ma si potrebbe comunque provare a guardare in direzione di Goal e Over 2,5. Ci potrebbero stare.
La combo che lega i due esiti di scommessa è in lavagna a 1.75 su Elabet, a 1.80 su Eplay24, a 1.95 su Sisal.