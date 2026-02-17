Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 17 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Pronostico Monaco-Psg, derby francese nei playoff di Champions© EPA

Pronostico Monaco-Psg, derby francese nei playoff di Champions

Nella classifica della Ligue 1 il Paris è avanti di 20 punti ma il precedente al Louis II...
2 min
TagsMonaco-PsgPlayoff Championspronostico

Tra i playoff di Champions in programma oggi uno parla interamente francese: si tratta del derby tra Monaco e Psg. Ecco il pronostico del match.

Show a Montecarlo? Le quote della combo

Una sfida sulla carta dal pronostico scontato visto che in campionato i parigini non solo sono più avanti (secondi in classifica dietro il Lens) ma hanno ben 20 punti in più rispetto ai monegaschi. Tutto vero però bisogna doverosamente aggiungere che, nella stessa gara disputata al Louis II il 29 novembre scorso, l’undici del Principato riuscì a vincere per 1-0.

E, a proposito di Ligue 1, il Psg è reduce dal ko per 1-3 sul campo del Rennes mentre il Monaco viene dalla vittoria per 3-1 sul Nantes.

Stasera non sarà decisiva (bisognerà attendere il ritorno) ma si potrebbe comunque provare a guardare in direzione di Goal e Over 2,5. Ci potrebbero stare.

La combo che lega i due esiti di scommessa è in lavagna a 1.75 su Elabet, a 1.80 su Eplay24, a 1.95 su Sisal.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS