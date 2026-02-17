Galatasaray-Juventus, pericolo Osimhen per Spalletti: il pronostico

Una (il Galatasaray ) ha chiuso la fase campionato della Champions League al 20° posto, l’altra (la Juventus ) si è piazzata al 13°. Due posizioni che hanno determinato l’accoppiamento in questi sedicesimi di finale della competizione con l’andata in programma stasera a Istanbul e il ritorno a Torino la prossima settimana. Ecco il pronostico di Galatasaray-Juventus .

Segnano entrambe? Ecco le quote dei bookie per l'esito Goal

La formazione turca guida il suo campionato con 3 punti di vantaggio sul Fenerbahce e vanta il miglior attacco della Super Lig (55 reti all’attivo in 22 giornate) e la seconda miglior difesa (15 reti subìte). Nelle ultime 4 esibizioni (coppa di Turchia compresa) ha letteralmente disintegrato gli avversari (con sempre almeno 3 reti realizzate).

I bianconeri sono reduci dalla contestatissima sconfitta di San Siro contro l’Inter, un ko che porta l’undici di Spalletti, in campionato, al quinto posto in classifica con una lunghezza di ritardo sulla Roma e a quattro dal Napoli. Sicuramente il momento non è dei migliori visto che, prima del 2-3 del Meazza, era arrivato il 2-2 casalingo con la Lazio e l’eliminazione dalla Coppa Italia (0-3) per mano dell’Atalanta. Il Galatasaray in questa stagione ha finora disputato in casa 20 partite (tra tutte le competizioni) e non ha subìto reti soltanto in 6 occasioni.

Il Goal, di conseguenza, presenta stasera buone chances di farsi vedere. Almeno una rete per parte si gioca a 1.64 su Eplay24, a 1.63 su Elabet, a 1.62 su Vincitu.