Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 17 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Pronostico Dortmund-Atalanta, ecco chi è favorito secondo le quote© LAPRESSE

Pronostico Dortmund-Atalanta, ecco chi è favorito secondo le quote

Trasferta in Germania per la Dea che ha perso le ultime due partite della fase campionato di Champions
2 min
TagsDortmund-Atalantaquotepronostico

Dopo la Juventus sarà l’Atalanta a scendere in campo. Ai bergamaschi tocca la delicata trasferta di Dortmund contro una formazione che nelle ultime 13 esibizioni ufficiali ha perso soltanto le ultime 2 partite della fase campionato di questa Champions League. Ecco il pronostico di Dortmund-Atalanta.

Quanti gol in Germania? Ecco il consiglio

Proprio come ha fatto la “Dea” nelle ultime 11 gare ufficiali disputate. La qualificazione si deciderà probabilmente al ritorno ma intanto le quote strizzano l’occhio ai BVB.

Il segno 1 si gioca a 2.07 su Eplay24 e Betsson, a 2.06 su Elabet. Il 2 dell'Atalanta paga circa 3.45, il pareggio è in lavagna a 3.60.

A prescindere, però, stasera sembra esserci spazio per l’Over 2,5: quota 1.68 su Eplay24, NetBet e Vincitu.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS