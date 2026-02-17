Champions League, l’Inter cerca il “tris” contro la rivelazione Bodo Glimt

My Combo: la sintesi su Bodo Glimt-Inter

Per il Bodo Glimt l’accesso ai playoff è già un record, da ritoccare magari con il terzo successo consecutivo nel torneo dopo quelli (clamorosi) ottenuti contro Manchester City e Atletico Madrid. Bodo e Inter si sono affrontate due volte nella Coppa delle Coppe 1978/79, i nerazzurri vinsero il doppio confronto con un complessivo 7-1. In questa stagione l’Inter ha giocato 36 gare ufficiali, vincendone 27 e pareggiandone (al 90’) soltanto 2. Anche il Bodo è squadra poco incline alle mezze misure: un solo segno X nelle ultime 14 partite con posta in palio. Dati che privilegiano, nella visione My Combo di SisalTipster, la vittoria di una delle due squadre. Il secondo step prevede l’Inter a segno da una a quattro volte, visto che tutte le trasferte stagionali giocate dall’undici di Chivu sono andate in archivio così. L’Inter proverà a mettere in discesa partita e qualificazione nei primi 45 minuti: fiducia dunque ai nerazzurri con riferimento all’esito della prima frazione di gioco. Il futuro è suo ma anche una buona fetta di presente. Pio Esposito vuole ripetersi dopo l’incornata vincente nel derby d’Italia. L’attaccante è pronto a mostrare i muscoli al pubblico norvegese: è lui il prescelto in chiave “primo marcatore” dell’incontro.

In sintesi, ecco la My Combo su Bodo Glimt-Inter secondo SisalTipster: 1) Vittoria Bodo Glimt o Inter 2) Inter segna tra 1 e 4 reti 3) Inter in vantaggo al primo tempo 4) Pio Esposito primo marcatore.

My Combo: la sintesi su Bruges-Atletico Madrid

La sfida tra Bruges e Atletico Madrid si potrebbe definire un “playoff con sorpresa”. I belgi hanno strappato la qualificazione grazie a due vittorie ottenute negli ultimi 180 minuti (contro Kairat e Marsiglia) e puntano al “tris” in Champions League per la seconda volta nella loro storia. Del resto l’Atletico in trasferta è squadra a dir poco vulnerabile: nel weekend ha perso malamente in casa del Rayo Vallecano (0-3), condannato dal peso di un turnover forse troppo spinto. In generale, i Colchoneros hanno sempre subìto almeno un gol nelle 8 gare giocate in questa edizione del torneo.

Al Bruges, invece, gli spagnoli non hanno segnato neppure un gol negli ultimi tre scontri diretti. Per un mix di cabala e statistiche stagionali: nella visione My Combo di SisalTipster, il Bruges non perderà questo primo round. Da sottolineare oltretutto come negli incroci a eliminazione diretta siano sempre passati i belgi. Altro che inedito, sono ben otto i precedenti tra queste due formazioni e in ben sei occasioni c’è stato un numero di gol totali compreso nella forbice tra due e cinque. Opportuno insistere in questa direzione. In sette delle otto partite giocate dall’Atletico entrambe le squadre sono andate a segno. Uno scenario compatibile con le caratteristiche di Bruges e Atletico. Nel duello a chi batterà più corner, invece, la soluzione del rebus va contro le statistiche. L’assalto belga al fortino spagnolo potrebbe determinare un maggior numero di calci d’angolo in favore del Bruges.

In sintesi, ecco la My Combo su Bruges-Atletico Madrid secondo SisalTipster: 1) Bruges non perde 2) Tra 2 e 5 gol complessivi 3) Entrambe a segno 4) Bruges batte più corner.