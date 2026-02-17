Corriere dello Sport.it
mercoledì 18 febbraio 2026
Serie A, recupero Milan-Como: le quote sorridono ad Allegri© AC Milan via Getty Images

Serie A, recupero Milan-Como: le quote sorridono ad Allegri

Rossoneri a caccia del successo per riportarsi a meno 5 dall'Inter capolista
Amedeo Paioli
2 min
TagsMilan-ComopronosticoSerie A

In una giornata all’insegna della Champions League c’è spazio anche per i campionati con la Serie A che recupera Milan-Como non disputata una decina di giorni fa. Ecco il pronostico del match tra gli uomini di Allegri e quelli di Fabregas.

Segnano entrambe? Ecco a quanto è quotato l'esito Goal

I rossoneri, secondi, devono rimettere un po’ di distanza dal Napoli che, al momento, è a 3 lunghezze di distanza ma, soprattutto, devono accorciare sull’Inter capolista che guida la classifica con 8 punti di vantaggio. Il Como, dal canto suo, con il ko casalingo rimediato  qualche giorno fa per mano della Fiorentina, è stato scavalcato dall’Atalanta che gli ha soffiato il sesto posto (quello utile per la Conference League) e ha necessità di riprenderselo. Obiettivi dunque diversi per Milan e Como ma identica necessità di far punti in questa sfida per mantenere intatte le possibilità di raggiungerli. Nonostante i cinque posti di differenza in classifica il dato relativo alle reti è quasi identico. Il “Diavolo” fa registrare 40 reti all’attivo e 18 al passivo mentre i lariani hanno fin qui realizzato 38 reti incassandone 18 anche loro (se si esclude la Roma che ne ha subìte 16 al Meazza, stasera, sono di fronte le due migliori seconde difese del campionato). All’andata, il 15 gennaio scorso, il Milan vinse 3-1 sul lago di Como ma, nonostante le quote concedano maggiore fiducia al segno 1 (in lavagna però a ben oltre il doppio della posta), per l’undici di Allegri non sarà facile concedere il bis.

Il Goal, invece, ci potrebbe senz’altro stare: quota 1.68 su Eurobet, 1.70 su Snai e 1.75 su Eplay24.

