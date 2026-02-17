Corriere dello Sport.it
martedì 17 febbraio 2026
Premier League, pronostico Wolves-Arsenal: una combo per il testacoda© APS

Premier League, pronostico Wolves-Arsenal: una combo per il testacoda

"Lupi" ultimi e praticamente già retrocessi, i Gunners vogliono vincere per allungare in vetta alla classifica
2 min
TagsBrentford-Arsenalquotepronostico

Se in Serie A si recupera una gara, in Premier League se ne anticipa un’altra che si sarebbe dovuta disputare tra 5 turni. Si tratta di Wolves-Arsenal che rappresenta il più classico dei testacoda: ecco il pronostico del match, in programma mercoledì 18 febbraio alle ore 21.00.

Pronostico Wolves-Arsenal: 2+Over 2,5

I “Lupi” sono mestamente ultimi in classifica e, con soli 9 punti all’attivo, praticamente già retrocessi.

I “Gunners” invece si trovano al comando con 4 lunghezze di vantaggio sul Manchester City. Nell'ultimo turno, vale la pena sottolinearlo, Odegaard e compagni non sono andati oltre l'1-1 in casa del Brentford e adesso hanno necessità di fare bottino pieno per allungare (provvisoriamente) in vetta alla classifica.
Tutto può accadere ma qui sembra davvero impossibile escludere sia il 2 che l’Over 2,5. La combo che lega i due esiti di scommessa è offerta a 1.82 da Eplay24 e Betsson, a 1.90 da Sisal.

