giovedì 19 febbraio 2026
Pronostici Europa League, in Celtic-Stoccarda la scelta è "obbligata"

Pronostici Europa League, in Celtic-Stoccarda la scelta è "obbligata"

Quote favorevoli ai tedeschi nel primo round dei sedicesimi in programma in Scozia
1 min
Celtic-StoccardaEuropa Leaguequote

Tra le sfide dei playoff di Europa League della serata spicca Celtic-Stoccarda, ovvero il confronto tra la ventunesima e l’undicesima della fase campionato di questa competizione. Ecco il pronostico del match: fischio d'inizio alle 21.00.

Celtic-Stoccarda con tante reti? Le quote della combo

Di fronte due squadre che vengono da una serie di ottime prestazioni (gli scozzesi non perdono da 10 partite, i tedeschi hanno solo 2 ko all’attivo nelle ultime 14 esibizioni) che di reti ne fanno e ne prendono.

Il Celtic ha chiuso la prima fase con un 4-2 all'Utrecht, cinque delle ultime sei gare giocate dallo Stoccarda sono andate in archivio con l'Over 2,5.

Quasi impossibile escludere stasera a Glasgow sia il Goal che, appunto, l’Over 2,5. La combo che lega i due esiti di scommessa è reperibile a 1.91 su Eplay24 e StarYes, a 1.95 su Sisal.

