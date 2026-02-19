Corriere dello Sport.it
giovedì 19 febbraio 2026
Conference League, Jagiellonia-Fiorentina: migliori quote e pronostico© Getty Images

Conference League, Jagiellonia-Fiorentina: migliori quote e pronostico

Ecco chi parte favorito nella sfida d'andata dei playoff in programma in Polonia
Amedeo Paioli
3 min
TagsJagiellonia-Fiorentinaquotepronostico

Soltanto due reti nella differenza... reti hanno separato Jagiellonia e Fiorentina nella classifica finale della fase campionato di Conference League. Nove punti per l’undici polacco e altrettanti per i viola che, dopo un avvio di competizione brillante, sono incappati in tre sconfitte nelle ultime quattro partite che ne hanno compromesso l’accesso diretto agli ottavi.

Vince la Fiorentina? Ecco a quanto è quotato il 2 viola

Lo Jagiellonia, invece, ha messo insieme i suoi punti perdendo soltanto una volta (nel penultimo impegno, in casa, contro il Rayo Vallecano) ma aggiungendo tre pareggi alle due vittorie conquistate contro Kuopio Ps e Hamrun. Soltanto 5 le reti realizzate dai polacchi nella prima fase di questa competizione e 4 quelle subìte. La Fiorentina di reti ne ha invece messe a segno 8 incassandone 5.
In Polonia, nel suo campionato (l’Ekstraklasa) lo Jagiellonia è primo in classifica con 2 lunghezze di vantaggio (e una partita in meno) sulla seconda e in 20 giornate ha realizzato ben 36 reti (secondo miglior attacco del torneo). Questa è la differenza sostanziale con la Fiorentina che in Serie A occupa il terz’ultimo posto ed è in piena lotta per non retrocedere.
Dopo un dicembre nero con 3 sconfitte e 2 pareggi (in tutte le competizioni) l’undici di Bialystok ha disputato 3 amichevoli a gennaio per poi ripartire in maniera brillante in campionato (2 vittorie e un pareggio). Anche i “gigliati” vengono da un pareggio e una vittoria (in casa del Como) e per le quote partono anche favoriti nel confronto diretto di questa sera. In caso di dubbi sul segno 2 l’attenzione si sposta sul Goal che sembra presentare ottime chances di uscita.

Le quote: il 2 della Fiorentina è proposto a 2.08 da Eplay24 e Netwin, a 2.00 da Bwin.

Almeno una rete per parte è a 1.70 su Eplay24, a 1.68 su GoldBet, a 1.67 su Snai.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

