Bundesliga, la 23ª giornata si apre con Mainz-Amburgo: quote e pronostico

Il venerdì è anche il giorno dell'anticipo di Bundesliga. La 23ª giornata si apre con la sfida tra Mainz e Amburgo con l'undici di casa che è ancora pericolosamente vicino alla zona retrocessione mentre quello ospite vive una situazione di classifica molto più serena. Ecco il pronostico di Mainz-Amburgo .

Massimo due gol in Mainz-Amburgo? Ecco le migliori quote per l'Under 2,5

Nelle ultime 6 giornate il Mainz ha ottenuto 4 vittorie, perdendo contro Colonia e (settimana scorsa) Dortmund. Un break importante che gli ha permesso di guadagnare un piccolo margine di vantaggio (+2) sul terz'ultimo posto. In classifica il Mainz ha 21 punti, 4 in meno rispetto all'Amburgo che ha messo in fila cinque risultati utili: tre pareggi, uno dei quali contro il Bayern capolista, e due vittorie.

L'esito del match si presenta abbastanza incerto anche se le quote concedono fiducia ai padroni di casa, una cui eventuale vittoria vale doppio a fronte del 3.80 previsto per il 2 dell'Amburgo.

L'Under 2,5 si è visto in ben 8 delle 11 partite casalinghe giocate dal Mainz e sembra la soluzione più adatta a risolvere il rebus. L'ipotesi che in Mainz-Amburgo ci siano al massimo due reti totali è offerta a 1.91 da Eplay24 e StarYes, a 1.90 da Bwin. Le quote previste per l'Over 2,5 si attestano invece sull'1.75.