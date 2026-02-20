Juventus-Como, Fabregas senza Nico Paz allo Stadium: il pronostico

Spalletti e Fabregas non vincono in campionato, rispettivamente, da due e tre giornate. Un “digiuno” insolitamente lungo per due allenatori abituati a macinare vittorie che hanno portato le loro squadre al quinto e sesto posto della classifica di Serie A . Allo Stadium l’obiettivo è tornare a conquistare i tre punti per la Champions : ecco quote e pronostico di Juventus-Como , in programma sabato 21 febbraio alle ore 15.00.

Pronostico Chance Mix e marcatori: consigli e quote

Difficile che Spalletti voglia fare calcoli anche se l’impegno successivo a quello con Fabregas sarà contro il Galatasaray in Champions League, dove la Juve sarà chiamata a ribaltare il 2-5 subìto a Istanbul. Il Como arriva a Torino dopo l’1-1 nel recupero contro il Milan: buona gara da parte dei lariani, che hanno provato a vincerla fino alla fine come in pieno stile Fabregas. Contro la Juve non ci sarà tuttavia Nico Paz, ammonito e squalificato nel match contro i rossoneri. Anche senza il suo gioiello, il Como ha le carte in regola per mettere in difficoltà la retroguardia di una Juve che ha subìto 6 reti nelle ultime 3 giornate. Per questo motivo, in un incontro che si preannucia combattuto, è da valutare un esito Chance Mix. L'opzione “X o Goal" è offerta a 1.56 da Eplay24 e NetBet, a 1.48 da Sisal.

Per la vittoria finale i bookie vedono favorita la Juventus: il segno 1 si gioca a 2.00 su Bet365, a 2.05 su Planetwin e a 2.08 su Eplay24. Il 2 del Como (che all’andata ha battuto 2-0 la Juve all’epoca guidata da Igor Tudor) è offerto a 3.50 da Bwin, a 3.60 da Eurobet e a 3.65 da Eplay24.

In chiave marcatori un altro gol di Koopmeiners, reduce dalla doppietta contro il Galatasaray, è proposto a 5. Nelle fila del Como la firma di Douvikas, a segno 8 volte in questo campionato, renderebbe 3.50 volte la posta.