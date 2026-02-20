Athletic Bilbao, l'1 sull'Elche per tenere viva l'ambizione europea: il pronostico

Più in alto del sesto posto , a questo punto, sembra difficile possa arrivare. L’ultimo posto utile per una competizione europea, prima impensabile, adesso per l’ Athletic Bilbao comincia ad assumere contorni più concreti. L’undici basco adesso è a soli 4 punti dall’ Espanyol (il Betis, quinto, è a +10) e le speranze di un aggancio non sono poi così remote.

Athletic Bilbao-Elche segno 1: la comparazione quote

Soprattutto se, dopo aver attraversato un momento di buio nel quale ha messo insieme soltanto un paio di pareggi e quattro sconfitte, riuscirà a continuare sulla strada delle ultime due esibizioni (vittorie contro Levante e Oviedo). Certo stiamo parlando delle ultime due della classe e l’anticipo di stasera (ore 21.00) contro l’Elche, quart’ultimo, non si differenzia poi così tanto.

L’Elche non vince da 7 turni consecutivi nei quali ha rimediato 3 pareggi e 4 sconfitte rimanendo però a secco (non è riuscito ad andare in rete) soltanto nell’ultima esibizione contro l’Osasuna (quindi ritorno al NoGoal dopo 6 esiti Goal consecutivi). In questa particolare ottica vale la pena sottolineare come anche l’Athletic venga da 7 esiti Goal di fila dopo ever collezionato ben 6 NoGoal.

Il pronostico va chiaramente in direzione del segno 1 ma il Goal, visto che per entrambe le squadre va di moda, potrebbe rappresentare una valida alternativa o un interessante abbinamento.

Il segno 1 è offerto a 1.71 da Eplay24, a 1.70 da Sisal e Vincitu. L'offerta sale a 1.83 per l'esito Goal.