Serie B, 26ª giornata al via con Frosinone-Empoli: quote e pronostico

Da LaLiga ci si sposta nella nostra Serie B con il Frosinone che riceve in serata l’ Empoli . I ciociari, grazie alle due ultime vittorie contro Avellino e Spezia, si sono riportati ad un solo punto di distanza dal Venezia capolista tenendo alle sue spalle, con una lunghezza di vantaggio, il Monza . Una situazione in testa alla classifica da brividi dove sono in tre a lottare per i due biglietti che portano alla promozione diretta in Serie A .

Pronostico Frosinone-Empoli: segno 1

Con questi presupposti l’Empoli non poteva trovare trasferta più impegnativa anche in considerazione del fatto che il suo stato di forma recente lascia a desiderare. Nelle ultime sei esibizioni i toscani, infatti, hanno messo insieme soltanto 2 punti pareggiando in casa contro Modena e Reggiana. Il Frosinone (con 46 reti all’attivo, secondo migliore attacco del torneo), va regolarmente a segno da 17 partite consecutive e anche stasera sembra avere le carte in regola per bucare la rete avversaria. Con un successo i laziali andrebbero al comando, almeno per una notte, spazio quindi al segno 1 in sede di pronostico.

La vittoria della squadra di Alvini è offerta a 1.95 da Eplay24, a 1.92 da Eurobet, a 1.90 da BetFlag e Bwin. Il segno X si gioca a 3.50, il 2 sfiora quota 4.