venerdì 20 febbraio 2026
Serie B, 26ª giornata al via con Frosinone-Empoli: quote e pronostico

Serie B, 26ª giornata al via con Frosinone-Empoli: quote e pronostico

Laziali a caccia dei 3 punti per riportarsi al comando della classifica almeno per una notte
Amedeo Paioli
2 min
Frosinone-Empoli

Da LaLiga ci si sposta nella nostra Serie B con il Frosinone che riceve in serata l’Empoli. I ciociari, grazie alle due ultime vittorie contro Avellino e Spezia, si sono riportati ad un solo punto di distanza dal Venezia capolista tenendo alle sue spalle, con una lunghezza di vantaggio, il Monza. Una situazione in testa alla classifica da brividi dove sono in tre a lottare per i due biglietti che portano alla promozione diretta in Serie A.

Pronostico Frosinone-Empoli: segno 1

Con questi presupposti l’Empoli non poteva trovare trasferta più impegnativa anche in considerazione del fatto che il suo stato di forma recente lascia a desiderare. Nelle ultime sei esibizioni i toscani, infatti, hanno messo insieme soltanto 2 punti pareggiando in casa contro Modena e Reggiana. Il Frosinone (con 46 reti all’attivo, secondo migliore attacco del torneo), va regolarmente a segno da 17 partite consecutive e anche stasera sembra avere le carte in regola per bucare la rete avversaria. Con un successo i laziali andrebbero al comando, almeno per una notte, spazio quindi al segno 1 in sede di pronostico.

La vittoria della squadra di Alvini è offerta a 1.95 da Eplay24, a 1.92 da Eurobet, a 1.90 da BetFlag e Bwin. Il segno X si gioca a 3.50, il 2 sfiora quota 4.

