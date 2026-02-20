Sanremo 2026, una donna prima e... ultima? Con le Cover si vola... in Paradiso

Festival di Sanremo , ci siamo! Martedì 24 febbraio scatta la prima di cinque lunghe serate che incolleranno davanti al piccolo schermo milioni di appassionati. Un viaggio che culminerà con la proclamazione del vincitore della 76ª edizione della kermesse canora , la seconda con Carlo Conti come conduttore e direttore artistico (quinta per lui in totale).

Sanremo 2026, ecco la visione My Combo di SisalTipster

Trenta i brani dei Big in gara, solo uno sarà l'erede di Olly che ha trionfato nel 2025 con la ballata "Balorda nostalgia". Da sottolineare come, dal 2014 in poi, nell'albo d'oro dei vincitori figurino i nomi di due sole donne: Arisa nel 2014 (presente in questa edizione) e Angelina Mango nel 2024. Ma il vento potrebbe cambiare presto, magari già da quest'anno, con la canzone di un'interprete femminile che rispetto allo scorso anno ha voltato decisamente pagina. Con il brano "Qui con me", dedicato alla madre scomparsa, Serena Brancale cambia registro (e look, niente più biondo platino ma capelli scuri al naturale) rispetto al ritmo incalzante del tormentone "Anema e core" dello scorso anno. Quest'anno sarà la canzone al centro di tutto. Ed è una canzone che promette di arrivare dritta al cuore. Secondo la visione My Combo di SisalTipster, a vincere Sanremo 2026 sarà proprio Serena Brancale.

Il venerdì sarà come da tradizione la serata dedicata alle cover. Lo scorso anno Giorgia "si prese la rivincita" per il mancato successo nella gara classica vincendo, con Annalisa, il premio relativo ai brani reintepretati. Quest'anno, tra i duetti in gara, spicca quello tra Tommaso Paradiso e gli Stadio: una connessione di due epoche diverse della musica italiana.

Qui c'è da fare un breve ripasso di storia. Dieci anni fa proprio gli Stadio furono in versione pigliatutto: vittoria di Sanremo e della serata Cover, con un omaggio al brano "La sera dei miracoli" di Lucio Dalla. Quest'anno, in coppia con l'ex frontman dei Thegiornalisti, gli Stadio si esibiranno sulle note di un altro brano del cantautore bolognese, "L'ultima luna". Nella visione My Combo di SisalTipster, quindi, nella serata Cover il binomio Paradiso+Stadio può rivelarsi quello giusto per mettere d'accordo Televoto, Sala Stampa, Tv e Web, Radio.

Per quanto riguarda il Vincente Premio della Critica, la scelta ricade su un vero specialista. Ermal Meta vanta un ricco palmares a Sanremo, tra cui (2017) la vittoria proprio del premio intitolato a Mia Martini con la canzone "Vietato morire". "Stella stellina" è il titolo del brano che l'artista di origine albanese porterà sull'Ariston. Il tema? Una bambina palestinese la cui vita è stata distrutta dalla guerra. Una canzone, nonostante tutto, definita da Ermal Meta "di resistenza e speranza".

A qualcuno, infine, dovrà pur toccare. Di che si tratta? Dell'ultimo posto in classifica. Nessun dramma, però, basta prenderla con ironia come fece (nel 2022) Tananai dopo l'annuncio di Amadeus che lo ufficializzava in coda alla classifica. Tra le candidate a vincere la classifica... partendo dal basso c'è Elettra Lamborghini, la cui "vittoria" sarà far ballare il pubblico dell'Ariston con la sua "Voilà", pezzo pop dance che inizia con un omaggio a Raffaella Carrà. Può arrivare ultima ma magari consolarsi con il titolo di “reginetta dell’estate”. In fondo, sarebbe un film già visto.

In sintesi, ecco la visione My Combo di SisalTipster Speciale Sanremo: 1) Serena Brancale Vincente Sanremo 2) Tommaso Paradiso + Stadio Vincente Cover 3) Ermal Meta Vincente Premio della Critica 4) Elettra Lamborghini Ultimo Classificato