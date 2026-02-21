Tottenham-Arsenal, debutto da brividi per Tudor contro la capolista della Premier League: quote e pronostico

Debutto più impegnativo per Igor Tudor davvero non poteva esserci. L’ex allenatore della Juventus , oggi alla guida del Tottenham , affronta l’ Arsenal in un derby londinese dai mille significati. Gli Spurs sono a rischio retrocessione, i Gunners puntano al titolo di campioni d’Inghilterra. Ecco quote e pronostico di Tottenham-Arsenal , sfida della 27ª giornata di Premier League in programma domenica 22 febbraio alle ore 17.30.

Goal o No Goal? Numeri alla mano...

Tudor eredita la panchina dall’esonerato Thomas Frank, al croato il compito di salvare il Tottenham che ha iniziato questo turno di campionato con 5 punti di vantaggio sul West Ham, terz'ultimo. Malissimo in Premier, dove non vince dal 28 dicembre, bene invece in Champions dove gli Spurs si sono guadagnati l’accesso diretto agli ottavi.

Di fronte c’è l’Arsenal primo in classifica, a +5 sul City ma con una gara in più. Quella giocata contro il Wolverhampton (ultimo) in cui, inspiegabilmente, Saka e compagni hanno sprecato un doppio vantaggio.

E un altro passo falso era arrivato anche contro il Brentford, match chiuso sull’1-1 nonostante l’Arsenal fosse passato in vantaggio con Madueke. Risultati che però non scalfiscono il ruolo di favorito con cui l’Arsenal (secondo i bookmaker) si presenta a questo derby. Il 2 è quotato a 1.53 da Bwin, a 1.55 da Betsson e a 1.56 da Eplay24.

Va detto che pur tra mille difficoltà (infortuni compresi) il Tottenham in casa è andato a segno contro Newcastle (1-2), Manchester City (2-2) e Liverpool (1-2) senza voler allungare troppo la lista delle “big”. Per questo motivo, il pronostico di Tottenham-Arsenal è Goal: quota 1.75 su Planetwin, 1.77 su Eurobet, 1.85 su Eplay24.