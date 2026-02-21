Corriere dello Sport.it
Pronostico Milan-Parma, Under 2,5 oppure Over? Occhio alle statistiche© AC Milan via Getty Images

Pronostico Milan-Parma, Under 2,5 oppure Over? Occhio alle statistiche

Emiliani al Meazza con due vittorie in scia, preziose in chiave salvezza. Allegri (squalificato) deve vincere dopo l’1-1 contro il Como
3 min
Milan-Parma quote pronostico

Nell’ambito della 25ª giornata di Serie A c’è un Milan-Parma che pesa rispettivamente per scudetto e salvezza. Gli emiliani hanno compiuto un passo importante verso l’obiettivo superando il Verona la scorsa settimana. Il Diavolo ha prima battuto il Pisa e poi pareggiato con il Como: ora Allegri (squalificato per l'espulsione ricevuta contro i lariani) deve vincere per non perdere ulteriore contatto dall’Inter. Ecco quote e pronostico di Milan-Parma, in programma domenica 22 febbraio alle ore 18.00.

Milan favorito per i bookie: ecco il pronostico

L’1-1 col Como ha confermato il primato del Milan come squadra con più punti ottenuti da situazioni di svantaggio. Inoltre, ha portato a 24 la striscia di gare utili in campionato: 15 vittorie e 9 pareggi, uno dei quali è maturato proprio contro i ducali (2-2) al Tardini. Il Parma dal canto suo è riuscito per la prima volta in questo campionato a vincere due partite di fila.

In trasferta, però, Pellegrino e compagni hanno segnato solo 8 reti (record negativo condiviso alla vigilia di questo turno). Occhio agli ultimi 9 Milan-Parma disputati al Meazza: sono tutti finiti con l’Over 2,5 in archivio e 8 di questi sono stati anche esiti Goal.
I bookie vedono il Milan super favorito per la vittoria del match: segno 1 a 1.30 su Snai, a 1.32 su Eurobet, 1.34 su Eplay24. I ducali lontano dal Tardini sono crollati di recente a Bergamo (0-4) ma a Napoli (14 gennaio) avevano retto bene l’urto azzurro, chiudendo sullo 0-0. Il Milan, prima di pareggiare contro il Como, aveva battuto soffrendo il Lecce e pareggiato 1-1 col Genoa (in rimonta, tanto per cambiare).

Un adeguato compromesso, nella sfida di San Siro, potrebbe essere il Multigol 2-4: a quota 1.47 su Eplay24, 1.50 su Vincitu, 1.52 su Sisal.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

