Serie B, testacoda Venezia-Pescara: ecco il pronostico
Dalla A si passa alla B dove è in corso una lotta a tre per conquistare i due posti che portano alla promozione diretta in Serie A. Ieri è toccato al Frosinone aprire la sfida a distanza e oggi sarà la volta di Monza e, soprattutto, Venezia che dovranno vedersela, rispettivamente, contro Carrarese e Pescara. Ecco il pronostico di Venezia-Pescara: fischio d'inizio alle ore 15.
Almeno tre reti al Penzo? Scopri le quote dell'Over 2,5
L’impegno dei lagunari sembra abbastanza agevole visto che il Pescara occupa l’ultimo posto in classifica con 48 reti al passivo (peggior difesa del campionato) mentre gli arancioneroverdi di reti ne hanno messe a segno 50 (migliori attacco del torneo). Di solito i testacoda hanno il risultato già scritto in partenza ma basta ricordare Wolves-Arsenal di qualche giorno fa (finita 2-2) per scoprire che non sempre è così. Però le eccezioni non fanno la regola ma la confermano per cui in questo caso si può sicuramente guardare in direzione dell’1 ma, anche per puntare a una quota un po' più alta, si potrebbe anche pensare di sostituirlo con un altrettanto probabile Over 2,5.
L'eventualità che Venezia-Pescara finisca con almeno tre reti complessive è offerta a 1.48 da Eplay24, a 1.45 da BetFlag, a 1.43 da Bwin.