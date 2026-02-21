Serie B, testacoda Venezia-Pescara: ecco il pronostico

Dalla A si passa alla B dove è in corso una lotta a tre per conquistare i due posti che portano alla promozione diretta in Serie A. Ieri è toccato al Frosinone aprire la sfida a distanza e oggi sarà la volta di Monza e, soprattutto, Venezia che dovranno vedersela, rispettivamente, contro Carrarese e Pescara. Ecco il pronostico di Venezia-Pescara: fischio d'inizio alle ore 15.