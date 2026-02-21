Il pronostico di Atalanta-Napoli: sempre "Goal" per Conte nelle ultime tre giornate

Ambiente caldo, squadra avversaria in forma e la sua, di squadra, in perenne emergenza. La "classica" situazione in cui Antonio Conte deve esaltare le sue doti di condottiero. Sì, perchè quella contro la Dea di Palladino (imbattuta nel 2026) sarà una sfida che si preannuncia molto combattuta. Ecco il pronostico di Atalanta-Napoli , in programma domenica 22 febbraio alle ore 15.00.

Partita da Goal alla New Balance Arena? Cosa dicono le quote

A Roma, contro la Lazio, l'Atalanta ha dimostrato di saper essere anche cinica, collezionando il decimo clean sheet del suo campionato. Il Napoli, al contrario, di recente non riesce a limitare i gol al passivo.

Basti pensare che nelle ultime tre trasferte i partenopei hanno incassato 7 reti: tante quante ne avevano subìte nelle prime 10 gare di campionato giocate lontano dal Maradona. Le statistiche sono lo specchio di questo trend: il Napoli ha in scia un triplo esito Goal più 4 Over 2,4 consecutivi.

L'Atalanta alla New Balance Arena ha perso due volte e solo contro il Sassuolo (con Juric in panchina) ha subìto più di una rete davanti al pubblico amico. Non sorprende che in un simile contesto le quote del match siano piuttosto equilibrate: Atalanta vincente a quota 2.40 su Bwin, a 2.45 su Snai, a 2.48 su Eplay24. Il pareggio è proposto a 3.10, il 2 del Napoli (che ha vinto le ultime 4 partite di campionato giocate a Bergamo) si trova a 3. Come pronostico di Atalanta-Napoli sembra starci l'esito Goal: quota 1.75 su Snai, 1.77 su Eurobet e 1.80 su Eplay24.