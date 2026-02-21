Roma-Cremonese, il pronostico è sul numero di gol segnati dai giallorossi
In attesa di tornare in campo per gli ottavi di Europa League, Gasperini può concentrarsi totalmente sul campionato dove incombe la sfida con la squadra di Davide Nicola, reduce dallo 0-0 contro il Genoa di De Rossi. Così facendo, i grigiorossi hanno inanellato l’11ª gara consecutiva senza vittoria. La classifica, adesso, preoccupa. Ecco quote e pronostico di Roma-Cremonese, fischio d’inizio domenica 22 febbraio alle ore 20.45.
Il risultato dell’andata ispira il pronostico: ecco di che si tratta
La Roma ha alle spalle il 2-2 in casa del Napoli: due volte in vantaggio con Malen (che impatto in giallorosso per l’olandese), i capitolini si sono fatti agguantare prima dall’ex Spinazzola poi da Alisson Santos. Nota statistica: il risultato del Maradona, con 4 reti, ha messo fine a una striscia di 7 Under 2,5 di fila da parte della Roma. Una Roma che oltre all’Under gradisce anche il No Goal, statistiche “sconfessate” però dallo score di Cremonese-Roma giocata allo Zini: finì 3-1 per Mancini e compagni. Curiosità: è stata anche una delle due occasioni in cui, in questo campionato, la Roma è riuscita a segnare più di 2 gol in un singolo incontro. Ci sono già elementi sufficienti per arrivare al pronostico di Roma-Cremonese. Due le opzioni da segnalare. In primis, la combo 1+Multigol 2-5. Per la Roma vincente e range di gol compreso tra 2 e 5, l’offerta di Eplay24 è pari a 1.71. La lavagna di Elabet recita 1.68, quella di Sisal 1.65. I più “temerari” possono piazzare una fiche sull’Over 2,5 Casa, ovvero Roma che segna 3 o più gol alla Cremonese: quota che si attesta su 2.70.