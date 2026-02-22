Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
domenica 22 febbraio 2026
Corriere dello Sport.it
Fiorentina-Pisa, derby toscano per la salvezza: il pronostico© LAPRESSE

Fiorentina-Pisa, derby toscano per la salvezza: il pronostico

L'analisi del primo dei due posticipi della 26ª giornata di Serie A
2 min
A questo punto della stagione una sfida come Fiorentina-Pisa è davvero cruciale in ottica salvezza. I viola sono terz'ultimi con 21 punti, i toscani ne hanno 6 in meno e perdere al Franchi vorrebbe dire addio o quasi alle speranze di evitare la retrocessione in Serie B. Ecco il pronostico di Fiorentina-Pisa: fischio d'inizio lunedì 23 febbraio alle 18.30.

Statistiche e quote dicono che il derby è da...

Vincere al Sinigaglia contro il Como non è cosa per tutti: la Fiorentina ci è riuscita, in virtù di un 2-1 che ha fatto registrare il settimo esito Goal consecutivo in campionato per i viola. Insomma, nel bene o nel male con Kean e compagni in campo non ci si annoia: da annotare anche 16 uscite dell'Over 2,5 in 25 giornate. Il Pisa (zero vittorie, 8 pareggi e 4 ko esterni) in generale predilige l'Under 2,5 ma fuori casa ha collezionato il Goal ben 9 volte su 12. C'è un motivo: in trasferta, Tramoni e compagni hanno segnato 16 reti su un totale di 20.

Le quote di Fiorentina-Pisa seguono queste statistiche, assegnando a Goal e Over 2,5 il ruolo di "favoriti" nei confronti di No Goal e Under 2,5. Già, ma chi vincerà questo delicatissimo derby toscano?

La vittoria della Fiorentina (sulla carta probabile) è in lavagna a 1.62 su Sisal, a 1.63 su BetFlag, a 1.66 su Eplay24. Il pareggio oscilla tra 3.85 e 4.00, il 2 del Pisa tra 4.80 e 5.30.

