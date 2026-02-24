Atletico Madrid, serve la vittoria contro il Bruges: il pronostico
Il Goal, nelle gare di andata dei playoff di Champions, era stato indicato come probabile anche in Belgio, nella sfida tra Bruges e Atletico Madrid dove gli ospiti pure erano favoriti dalle quote. E invece è finita 3-3 con il Bruges che ha rivisto il pareggio in una gara ufficiale dopo ben 18 partite.
Comparazione quote: segno 1 Atletico-Bruges
La qualificazione si decide dunque stasera e allo stadio Metropolitano appare difficile che Simeone se la lasci sfuggire.:
Il segno 1 qui è obbligato: quota 1.41 su Eplay24, 1.40 su Bet365 e Snai. Un altro segno X, che prolungherebbe la sfida, è quotato a 5.20 mentre il 2 del Bruges è proposto a 6.60.