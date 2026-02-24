Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 24 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Champions League, Leverkusen-Olympiakos: statistiche, quote e pronostico© APS

Champions League, Leverkusen-Olympiakos: statistiche, quote e pronostico

All'andata decisivo l'ex romanista Schick con una doppietta
2 min
TagsOlympiakosLeverkusenpronostico

Sembrerebbe tutto deciso. Nell’andata, ad Atene, il Leverkusen si è imposto per 2-0 sull’Olympiakos mettendo una seria ipoteca sul passaggio del turno. Grazie a una doppietta di Patrik Schick gli ottavi di finale di Champions League per le “Aspirine” sono adesso ad un passo.

Pronostico Leverkusen-Olympiakos: Goal

Serve solo uscire indenni dal return match casalingo alla BayArena facendo però molta attenzione all’undici greco che, in trasferta, non perde dal 21 ottobre scorso in casa del Barcellona (1-6). Per il resto, lontano dal Pireo, la formazione ellenica ha messo insieme ben 7 vittorie (comprese quelle di Champions contro Kairat e Ajax) e 3 pareggi (tutti in campionato).

Due di questi risultati di parità sono andati in archivio a reti inviolate e sono le uniche due esibizioni esterne, nell’arco delle ultime 13, nelle quali l’Olympiakos non ha segnato. Inoltre, è doveroso ricordarlo, nel penultimo turno della fase campionato di questa Champions, i tedeschi furono battuti, in Grecia, per 2-0 proprio dall’Olympiakos.

Il Leverkusen, dal canto suo, in Bundesliga occupa il sesto posto e nell’ultima uscita ha perso (0-1) a Berlino contro l’Union dopo una striscia positiva di 3 vittorie e un pareggio.

In casa, dall’inizio della stagione, ha perso 4 volte (3 in campionato contro Hoffenheim, Dortmund e Stoccarda) e una in Champions (addirittura 2-7 con il Psg).

La qualificazione per i tedeschi sembrerebbe (proprio come si diceva all’inizio) cosa fatta ma, vada come vada, è il Goal che sembra meritare le maggiori attenzioni: quota 1.55 su Snai, 1.57 su BetFlag e 1.60 su Eplay24.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS