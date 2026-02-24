Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
martedì 24 febbraio 2026
Corriere dello Sport.it
Newcastle-Qarabag, il pronostico del secondo... set© Getty Images

Newcastle-Qarabag, il pronostico del secondo... set

Tutto facile all'andata per gli inglesi, vittoriosi addirittura per 6-1. E stasera...
Amedeo Paioli
2 min
TagsNewcastle-Qarabagquotepronostico

Se il condizionale può essere ancora d’obbligo tra Leverkusen e Olympiakos non è certo così nell’altra sfida Newcastle-Qarabag. Con il 6-1 tennistico dell’andata gli inglesi hanno fatto... gioco, partita e incontro riducendo il match di ritorno di stasera ad una semplice formalità.

Almeno 4 gol totali? Le migliori quote dell'Over 3,5

A Baku, sei giorni fa, i “Magpies” al termine del primo tempo erano già avanti 5-0 e alla fine della gara erano ben 22 (di cui 14 nello specchio della porta) i tiri del Newcastle contro gli 8 (di cui solo 2 in porta) del Qarabag. Sulla qualificazione agli ottavi qui davvero non ci possono essere dubbi ma l’1 e l’Over 2,5 (gli esiti sulla carta sicuramente più gettonati) sono entrambi in lavagna a una quota irrisoria.

Visto il punteggio dell’andata spingere sull’acceleratore non serve a nessuno ma fin qui, nelle 15 gare di Champions disputate (preliminari compresi), il Qarabag ha regalato solo 4 Under 2,5 e ben 10 Over 3,5.

Spazio allora proprio all’Over 3,5 dalla quota più interessante: 1.63 su Eplay24 e Betsson, 1.62 su Sisal.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

