Juventus-Galatasaray, quote e pronostico: segno 1 possibile ma...

Un rullo compressore, in casa, il Galatasaray e otto giorni fa è toccato alla Juventus farne le spese. Un sedicesimo di finale iniziato malissimo per i bianconeri che sono tornati da Istanbul con un pesante ko (2-5) che rende assai complicato non solo il ritorno ma, soprattutto, la qualificazione agli ottavi di Champions League . Ecco il pronostico di Juventus-Galatasaray , in programma mercoledì 25 febbraio alle ore 21.00.

Comparazione quote: segno 1 Juventus-Galatasaray

Se però la formazione turca nel suo stadio in questa stagione ha finora perso soltanto due volte (con il Fenerbahce nella supercoppa turca e con la Royale Union in Europa) il suo rendimento non è esattamente lo stesso in trasferta. Ne è un esempio concreto l’uscita di qualche giorno fa, nel turno di Super Lig sul campo del Konyaspor, dove è arrivato il ko per 2-0 che interrompe la sua striscia positiva e rappresenta la seconda sconfitta in campionato. In Champions, lontano dai suoi tifosi, ha perso contro Eintracht (1-5), Monaco (0-1) e Manchester City (0-2). Questi risultati rappresentano, fino a un certo punto visto il margine di vittoria, l’unica nota positiva per la Juventus chiamata a recuperare uno svantaggio notevole.

Un’impresa difficile resa ancora più complicata dal rendimento recente dell’undici di Spalletti che nelle ultime 5 esibizioni ha perso 4 volte pareggiando soltanto una volta (2-2 in casa) con la Lazio. Prima di Istanbul l’uscita dalla Coppa Italia per mano dell’Atalanta (0-3) e il ko con l’Inter (2-3) e subito dopo, per i bianconeri, è arrivato anche il ko interno (0-2) con il Como.

A questo punto serve reagire... l’1 stasera ci può stare ma per la qualificazione bisognerà vedere. La vittoria bianconera al 90' vale 1.47 per Snai, 1.49 per Bwin e 1.52 per Eplay24.

Bookie più scettici in merito alle possibilità della Juve di passare il turno. Per il "miracolo" bianconero le quote si alzano fino a 4.50 mentre il Galatasaray agli ottavi è proposto a 1.17.