martedì 24 febbraio 2026
Atalanta-Dortmund, il pronostico: attenzione al primo tempo

Atalanta-Dortmund, il pronostico: attenzione al primo tempo

Missione rimonta anche per la Dea di Palladino, sconfitta in Germania per 2-0
2 min
Prima della sfida di Torino si parte alle 18.45 con l’Atalanta che riceve il Borussia Dortmund e deve recuperare lo 0-2 dell’andata. Ecco il pronostico del match.

Atalanta in gol nel primo tempo? Ecco le quote

La “Dea” viene dal controverso 2-1 al Napoli che ha però alzato ulteriormente il morale dell’undici di Palladino (a cui bisogna davvero fare i complimenti per come ha trasformato la squadra bergamasca).

I BVB dall’inizio della stagione non sono andati a segno in 3 sole occasioni e in una gara apertissima come quella di oggi il Goal ci può stare.

Almeno una rete per parte è quotata a 1.58 da Eplay24, a 1.57 da BetFlag, a 1.55 da Snai. L'Atalanta ha segnato una sola volta nel primo tempo in questa edizione della Champions League.

Vista anche la necessità di rimontare, i bergamaschi potrebbero andare a segno nella prima frazione: ipotesi offerta a 1.78 da Eplay24 e NetBet, a 1.80 da Sisal.

