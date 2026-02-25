Psg-Monaco, quote e pronostico: Luis Enrique vede gli ottavi di Champions

Il match di andata tra Monaco e Psg è stato a dir poco rocambolesco. Monegaschi avanti di due reti e qualche minuto dopo il secondo gol Vitinha ha fallito il rigore che avrebbe accorciato le distanze. Questione di poco perché il 2-1 arriva poco prima della mezz’ora con il 2-2 a seguire poco prima della fine del primo tempo. Poi, in avvio di ripresa, il colpo di scena con l’espulsione di Golovin che lascia il Monaco in dieci e permette ai parigini, dopo ripetuti tentativi, di realizzare la rete del definitivo 3-2.