Real Madrid-Benfica, scintille al Bernabeu: il pronostico

A Lisbona, otto giorni fa, è successo davvero di tutto. L’andata dei sedicesimi di Champions League tra Benfica e Real Madrid è stata sospesa per ben 10 minuti dopo la rete realizzata al 50’ dagli spagnoli. Vinicius , l’autore del gol, è stato bersaglio di insulti razzisti da parte di Prestianni (che, nonostante si proclami innocente, l’Uefa in via precauzionale ha squalificato per un turno e quindi non sarà in campo stasera) con conseguente baruffa in campo e tensione alle stelle fino alla conclusione del match (espulso anche Mourinho nel finale).

Pronostico Real Madrid-Benfica: segno 1

Un match dove il Real si è imposto per 1-0, risultato dal quale si riparte stasera al Bernabeu per decidere chi staccherà il biglietto per gli ottavi. Proprio quegli ottavi che il Benfica, nell’ultimo turno della fase campionato di questa competizione, aveva fatto perdere al Real Madrid battendolo, al Da Luz in 11 contro 9, per 4-2.

Nervosa e tesa la gara d’andata e, visto che qui si decide chi viene eliminato, verosimilmente nervosa e tesa sarà anche quella di ritorno. Una tensione alimentata anche dal fatto che il Real, dopo Lisbona, ha giocato in campionato a Pamplona perdendo (1-2) contro l’Osasuna e perdendo anche la vetta della classifica (scavalcato dal Barcellona adesso un punto più avanti). Il Benfica farà di tutto per cercare di recuperare il risultato ma il Real, nelle 16 gare casalinghe stagionali (tra tutte le competizioni) fin qui disputate, ha perso soltanto 2 volte, il 7 e il 12 dicembre scorso prima contro il Celta Vigo e poi con il Manchester City. I lusitani, nelle ultime 6 trasferte, hanno vinto solo contro Rio Ave e Santa Clara, hanno pareggiato con Braga e Tondela e hanno perso contro Porto e Juventus.

Nell’aria, al Bernabeu, stasera sembra esserci il segno 1: quota 1.46 su Eplay24, 1.45 su Eurobet e Lottomatica.