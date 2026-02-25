Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 26 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Dalla Champions all'Europa League: ecco il pronostico di Stoccarda-Celtic© EPA

Dalla Champions all'Europa League: ecco il pronostico di Stoccarda-Celtic

La sfida dell'andata in Scozia ha regalato ben cinque reti. E stasera...
1 min
TagsStoccarda-CelticpronosticoEuropa League

Prometteva tante reti e l'andata tra Celtic e Stoccarda ha mantenuto le promesse con un 1-4 finale che proietta i tedeschi verso il loro ottavo di finale.

Pronostico Stoccarda-Celtic: Goal+Over 2,5

Stasera (ore 18.45) si replica a campi invertiti e basta guardare i risultati delle due squadre per intuire che il Goal e l'Over 2,5 (soprattutto il secondo) sono stati perfetti nel match di Glasgow e potrebbero esserlo di nuovo anche nel match di ritorno della MhpArena.

Il pronostico di Stoccarda-Celtic è dunque Goal+Over 2,5: la combo è quotata a 1.74 da Eplay24 e Betsson, a 1.80 da Sisal.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS