Playoff Conference League, Fiorentina-Jagiellonia: anche al Franchi il pronostico sorride a Vanoli© EPA

Playoff Conference League, Fiorentina-Jagiellonia: anche al Franchi il pronostico sorride a Vanoli

Il risultato dell'andata e il rendimento recente delle due squadre fanno pendere l'ago della bilancia dalla parte dei viola
Amedeo Paioli
2 min
Sembrava che in casa, a Byalistok, lo Jagiellonia potesse almeno realizzare una rete. E invece, sette giorni fa, la Fiorentina ha quasi definitivamente sistemato la pratica “qualificazione agli ottavi di Conference League” battendo per 3-0 l’undici polacco.

Pronostico Fiorentina-Jagiellonia: segno 1

Eppure, a guardare i numeri del match, si scopre che lo Jagiellonia ha tenuto nettamente la palla per più tempo (addirittura 71% di possesso) e ha anche tiratto 11 volte verso la porta viola. Sempre, però, sbagliando la mira visto che, alla fine, i tiri nello specchio sono stati in tutto... zero! La Fiorentina ha invece tirato 13 volte e in quasi la metà di esse (6) ha centrato l’obiettivo trasformando poi in rete un tentativo su due.

Un successo, quello dell’andata, che i toscani hanno conquistato confermando un rinnovato momento di buona vena perché seguiva la vittoria sul Como (2-1 al Sinigaglia) e ha preceduto l’altro successo di qualche girono fa sul Pisa (1-0). Per lo Jagiellonia, al contrario, prima e dopo lo 0-3 con i viola due pareggi in campionato, con il Cracovia (a reti inviolate) e con il Radomiak (1-1).

Gli ultimi 270 minuti di gioco dei polacchi non lasciano loro troppe speranze di recupero nel match di stasera (ore 18.45) al Franchi. La Fiorentina ha vinto all’andata e dovrebbe concedere il bis anche al ritorno.

Il segno 1 di Fiorentina-Jagiellonia è offerto a 1.50 da Eplay24 e Snai, a 1.49 da Bwin. Meno accreditati il pareggio (4.30) e il 2 dei polacchi (a 5.85).

