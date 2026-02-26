Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 26 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Conference League, il pronostico di Crystal Palace-Zrinjski: quote ok per gli inglesi ma...© EPA

Conference League, il pronostico di Crystal Palace-Zrinjski: quote ok per gli inglesi ma...

Qualificazione da decidere stasera a Selhurst Park dove si riparte dall'1-1 dell'andata
2 min
TagsConference LeaguepronosticoCrystal Palace

Se la Fiorentina, sette gironi fa, ha regalato il 2 confermando il pronostico della vigilia non è andata allo stesso modo per il Crystal Palace che, impegnato a Mostar contro lo Zrinjski, sembrava dovesse fare un sol boccone degli avversari. E invece gli inglesi, passati in vantaggio poco prima di andare al riposo, si sono fatti riprendere dopo dieci minuti dall’inizio della ripresa senza più riuscire a bucare la rete degli slavi.

Pronostico Crystal Palace-Zrinjski: Multigol 2-4

E questo nonostante un netto predominio nel possesso palla (72%) e ben 11 tiri di cui 5 nello specchio della porta. La qualificazione agli ottavi di Conference League si decide quindi stasera a Selhurst Park dove, obiettivamente, lo Zrinjski non sembra in grado di prevalere anche se, doveroso sottolinearlo, le “Eagles” sono decisamente crollate nel rendimento.

Nelle ultime 16 partite giocate, tra tutte le competizioni, hanno vinto soltanto 2 volte (l’ultima 4 giorni fa ma 1-0 contro i Wolves, fanalini di coda della Premier) con 5 pareggi e tanto di eliminazione dalla Fa Cup per mano del Macclesfield, squadra di sesta (!) divisione inglese. L’1 paga pochissimo e, per evitare sorprese, meglio forse prendere in considerazione il Multigol 2-4: quota 1.52 su Sisal, 1.40 su Eplay24 e NetBet.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS