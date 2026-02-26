Pronostico Parma-Cagliari, al Tardini c'è aria di...

Una era serena, navigava a centro classifica e non sembrava avere alcun tipo di preoccupazione. L’altra invece annaspava nelle acque paludose della zona retrocessione e adesso, invece, il Parma si presenta a questo anticipo di stasera con addirittura 3 lunghezze di vantaggio sul Cagliari .

Pronostico Parma-Cagliari: esito Goal

Gli emiliani hanno infatti messo a segno un trittico di vittorie (due in trasferta contro Bologna e Milan con in mezzo il 2-1 casalingo al Verona) grazie al quale hanno abbandonato il fondo classifica posizionandosi in maniera decisamente più comoda. Esattamente il contrario di quanto fatto vedere dal Cagliari che nelle ultime tre esibizioni hanno invece perso contro Roma e Lecce pareggiando poi con la Lazio Le terz’ultime sono adesso 5 lunghezze più in basso, il margine di vantaggio per gli isolani c’è ancora ma è evidente che un altro passo falso li metterebbe in una posizione pericolosa. Il Parma, nonostante le 3 vittorie a seguire, resta il secondo peggior attacco del campionato (solo 19 reti insieme al Verona e dietro al Lecce) mentre il Cagliari risuta più prolifico (28 le reti realizzate). Sul fronte delle reti subìte non scherzano entrambe... 31 quelle incassate dai gialloblù, 35 quelle rimediate dai sardi e questi due valori sembrano in grado di orientare il pronostico. Il Goal ci potrebbe stare: quota 2.04 su Eplay24, 1.97 su BetFlag, 1.95 su Snai.