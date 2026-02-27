Corriere dello Sport.it
Pronostico Inter-Genoa, Chivu contro De Rossi: una sfida tra ex... giallorossi

Pronostico Inter-Genoa, Chivu contro De Rossi: una sfida tra ex... giallorossi

Le quote del match in programma sabato sera al Meazza
3 min
Addio Champions per colpa del Bodo Glimt: all'Inter adesso "restano" campionato e Coppa Italia (semifinale alle porte con il Como) per una potenziale doppietta utile a cancellare la delusione in Europa. La squadra di Chivu si appresta a ricevere il Genoa di Daniele De Rossi che, pur reduce dal convincente 3-0 al Torino, sa che non può rallentare visto che ha solo 3 punti di vantaggio sulle terz’ultime in classifica. Ecco quote e pronostico di Inter-Genoa di sabato 28 febbraio, ore 20.45.

Inter in vantaggio al riposo? Ecco le quote dei bookie per l'1 primo tempo

Da quando siede De Rossi sulla panchina del Genoa, i liguri hanno sempre giocato ad armi pari contro tutti. L'unica eccezione, forse, nel match perso 3-1 contro la Roma all'Olimpico. Nelle ultime 9 giornate i liguri si sono arresi solo contro Lazio e Napoli ma a tempo scaduto e a causa di rigori assai contestati dall'ex capitano della Roma e dall'ambiente rossoblù.

Va detto però che lontano dal Ferraris i liguri non vincono dall’8 dicembre e hanno perso le ultime 11 partite giocate al Meazza con l’Inter. Un’Inter che è lecito aspettarsi ancora più affamata da qui alla fine in campionato dove è saldamente in vetta alla classifica con 10 punti di vantaggio sul Milan, che i nerazzurri affronteranno nel derby il prossimo fine settimana.

Occhio al dato: in questo campionato il Genoa ha giocato 12 trasferte e in 2 sole occasioni è andato in svantaggio al riposo: è successo contro Como e Roma. Per chi crede che l'Inter possa chiudere in vantaggio all'intervallo, l'1 primo tempo è quotato a 1.71 da Bwin, a 1.72 da Eplay24 e a 1.75 da Sisal.

