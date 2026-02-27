Corriere dello Sport.it
Pronostico Monza-Entella, con 3 punti brianzoli primi per una notte© LAPRESSE

Pronostico Monza-Entella, con 3 punti brianzoli primi per una notte

In serata si gioca anche Sampdoria-Bari, occhio al primo tempo...
3 min
TagsMonza-Entellapronosticoquote

Il venerdì è anche il giorno del doppio anticipo di Serie B. Oltre a Sampdoria-Bari stasera si gioca, prima della sfida di Marassi, un Monza-Entella al cardiopalma con i brianzoli impegnati a conquistare la vetta della classifica (con i 3 punti scavalcherebbero, almeno per una notte, il Venezia capolista) e i liguri, attualmente terz’ultimi insieme allo Spezia, impelagati in una lotta per non retrocedere dove può ancora succedere di tutto.

Pronostico Monza-Entella: segno 1

Il Monza, oltre che per la classifica, giocherà anche per prendersi la rivincita. L’Entella, infatti, è stata artefice dell’ultima sconfitta lombarda (0-1) subìta 8 giornate fa).

Per la cronaca, doveroso ricordarlo, l’Entella è l’unica squadra del campionato che ancora non ha mai vinto in trasferta. Tutto può accadere ma sembra difficile che possa riuscirci stasera.

Il segno 1 è obbligato: 1.60 l'offerta di Eplay24, Bwin si ferma a 1.58 e Snai a 1.55.

Pronostico Sampdoria-Bari: occhio al primo tempo

Non è un big match che vale per l’alta classifica ma Sampdoria-Bari finisce sotto i riflettori per l’importanza in chiave salvezza e per il fatto che parliamo di due piazze “da Serie A”.
I blucerchiati in casa non perdono da inizio novembre e devono assolutamente far punti anche perchè nelle prossime due trasferte affronteranno Juve Stabia e Frosinone.

Il Bari lontano dal San Nicola ha vinto solo a Cesena e in generale ha segnato meno di tutti. Quota conveniente per il vantaggio ligure al riposo, che azzererebbe anche un “ritardo”: con il Bari in campo, da ben 13 giornate a questa parte non si vede l'1 primo tempo: un esito quotato a 2.30 da Bwin, a 2.35 da Snai e da Eplay24.

