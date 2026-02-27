Verona-Napoli, pronostico sul numero di reti segnate dai partenopei e minuto ultimo gol

Napoli-Verona sembrava una sfida sulla carta senza storia e invece, al Maradona, gli azzurri pareggiarono per 2-2 dopo essere andati sotto di due gol. Sabato (ore 18.00) la squadra di Antonio Conte dovrà evitare cali di concentrazione e far rispettare - stavolta sì - il pronostico che li vede favoriti.

Comparazione quote Verona-Napoli: Over 1,5 Ospite

Il Verona è ultimo in classifica insieme al Pisa e ha la seconda peggior difesa del campionato. Gli scaligeri non vincono dalla 15ª giornata, in casa della Fiorentina: da lì in poi sono arrivati 8 ko e 3 pareggi.

Il Napoli intravede la possibilità di rialzare la testa dopo il 2-2 con la Roma e il discusso ko di Bergamo contro l'Atalanta. Azzurri in modalità Over 2,5 da 5 giornate di fila più 4 esiti Goal consecutivi. Da segnalare anche un comune "ritardo": il Verona non fa registrare la somma gol finale 2 da ben 21 partite mentre al Napoli lo stesso esito manca da 9 turni.

Per i bookie il segno 2 è il più probabile in Verona-Napoli: 1.53 la valutazione di Eplay24, 1.51 invece con Bwin e 1.50 con Bet365. Con una difesa vulnerabile come quella del Verona, ci sta ipotizzare che il Napoli possa segnare almeno due reti. L'Over 1,5 Ospite è bancato a 1.82 da Eplay24 e Betsson, a 1.80 da Sisal. Intrigante anche l'esito "75-fine partita" con riferimento al "Minuto ultimo gol": quota 2.15.