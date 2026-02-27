Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 27 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Verona-Napoli, pronostico sul numero di reti segnate dai partenopei e minuto ultimo gol© LAPRESSE

Verona-Napoli, pronostico sul numero di reti segnate dai partenopei e minuto ultimo gol

All'andata finì 2-2 dopo che l'Hellas era stato avanti di due gol: al Bentegodi...
Federico Vitaletti
2 min
TagsVerona-NapolipronosticoConte

Napoli-Verona sembrava una sfida sulla carta senza storia e invece, al Maradona, gli azzurri pareggiarono per 2-2 dopo essere andati sotto di due gol. Sabato (ore 18.00) la squadra di Antonio Conte dovrà evitare cali di concentrazione e far rispettare - stavolta sì - il pronostico che li vede favoriti.

Comparazione quote Verona-Napoli: Over 1,5 Ospite

Il Verona è ultimo in classifica insieme al Pisa e ha la seconda peggior difesa del campionato. Gli scaligeri non vincono dalla 15ª giornata, in casa della Fiorentina: da lì in poi sono arrivati 8 ko e 3 pareggi.

Il Napoli intravede la possibilità di rialzare la testa dopo il 2-2 con la Roma e il discusso ko di Bergamo contro l'Atalanta. Azzurri in modalità Over 2,5 da 5 giornate di fila più 4 esiti Goal consecutivi. Da segnalare anche un comune "ritardo": il Verona non fa registrare la somma gol finale 2 da ben 21 partite mentre al Napoli lo stesso esito manca da 9 turni.

Per i bookie il segno 2 è il più probabile in Verona-Napoli: 1.53 la valutazione di Eplay24, 1.51 invece con Bwin e 1.50 con Bet365. Con una difesa vulnerabile come quella del Verona, ci sta ipotizzare che il Napoli possa segnare almeno due reti. L'Over 1,5 Ospite è bancato a 1.82 da Eplay24 e Betsson, a 1.80 da Sisal. Intrigante anche l'esito "75-fine partita" con riferimento al "Minuto ultimo gol": quota 2.15.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS