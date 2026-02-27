Come-Lecce, il pronostico arriva dalle statistiche dei salentini

Il Como lotta per un piazzamento in Europa, il Lecce è aggrappato al treno salvezza . Va da sè che il secondo match in ordine temporale della 27ª giornata di Serie A sia a dir poco importante per gli obiettivi delle squadre di Fabregas e Di Francesco . Ecco quote e pronostico di Como-Lecce : fischio d'inizio alle ore 15.00 di sabato 28 febbraio.

Como favorito: si punta anche sul Multigol

Il Como cerca la vittoria per restare in scia delle squadre che lo precedono nella corsa Champions e per presentarsi al meglio alla semifinale di Coppa Italia con l'Inter di martedì prossimo. I lariani hanno vinto meritatamente la scorsa settimana in casa della Juventus e in precedenza avevano pareggiato 1-1 sul campo del Milan. Il Lecce, terz'ultimo insieme a Fiorentina e Cremonese, ha perso contro l'Inter dopo il mini filotto di vittorie contro Udinese e Cagliari. Solo 8 i gol segnati in trasferta dai salentini, di contro sono 9 le reti subìte dal Como in 13 gare interne.

Numeri che sorridono decisamente al Como, vittorioso nel girone d'andata al Via del Mare con un netto 3-0. Un altro successo di Nico Paz e compagni è offerto a 1.38 da Eplay24 e da Planetwin, a 1.37 da Snai.

Il Lecce ha fatto registrare l'Under 2,5 nelle ultime otto trasferte, solo due gli Over in esterna dei salentini ma sono stati Over "pesanti": sconfitta a Bergamo per 4-1 e a Udine per 3-2.

All'appello mancherebbe il Multigol 3-4, offerto a 2.50. Il "semplice" Over 2,5 è bancato a 1.90 da BetFlag e Snai, a 1.93 da Eplay24.