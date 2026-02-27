Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 27 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Come-Lecce, il pronostico arriva dalle statistiche dei salentini© ANSA

Come-Lecce, il pronostico arriva dalle statistiche dei salentini

L'analisi del secondo match in ordine temporale della 27ª giornata di Serie A
3 min
TagsComo-Leccequotepronostico

Il Como lotta per un piazzamento in Europa, il Lecce è aggrappato al treno salvezza. Va da sè che il secondo match in ordine temporale della 27ª giornata di Serie A sia a dir poco importante per gli obiettivi delle squadre di Fabregas e Di Francesco. Ecco quote e pronostico di Como-Lecce: fischio d'inizio alle ore 15.00 di sabato 28 febbraio.

Como favorito: si punta anche sul Multigol

Il Como cerca la vittoria per restare in scia delle squadre che lo precedono nella corsa Champions e per presentarsi al meglio alla semifinale di Coppa Italia con l'Inter di martedì prossimo. I lariani hanno vinto meritatamente la scorsa settimana in casa della Juventus e in precedenza avevano pareggiato 1-1 sul campo del Milan. Il Lecce, terz'ultimo insieme a Fiorentina e Cremonese, ha perso contro l'Inter dopo il mini filotto di vittorie contro Udinese e Cagliari. Solo 8 i gol segnati in trasferta dai salentini, di contro sono 9 le reti subìte dal Como in 13 gare interne.

Numeri che sorridono decisamente al Como, vittorioso nel girone d'andata al Via del Mare con un netto 3-0. Un altro successo di Nico Paz e compagni è offerto a 1.38 da Eplay24 e da Planetwin, a 1.37 da Snai.

Il Lecce ha fatto registrare l'Under 2,5 nelle ultime otto trasferte, solo due gli Over in esterna dei salentini ma sono stati Over "pesanti": sconfitta a Bergamo per 4-1 e a Udine per 3-2.

All'appello mancherebbe il Multigol 3-4, offerto a 2.50. Il "semplice" Over 2,5 è bancato a 1.90 da BetFlag e Snai, a 1.93 da Eplay24.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS