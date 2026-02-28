Corriere dello Sport.it
Cremonese-Milan, pronostico "alternativo": Multigol Casa+Multigol Ospite© AC Milan via Getty Images

Cremonese-Milan, pronostico "alternativo": Multigol Casa+Multigol Ospite

Partita importantissima per salvezza e Champions, Allegri vuole ripartire dopo il ko contro il Parma
Federico Vitaletti
2 min
pronostico Allegri Cremonese-Milan

Dopo 24 partite si è interrotta la striscia positiva del Milan, battuto 1-0 a San Siro dal Parma. La squadra di Allegri deve ripartire vincendo allo Zini di Cremona per almeno due motivi: aumentare il margine di sicurezza sul quarto posto e preparare con più serenità il derby con l'Inter di settimana prossima. Ecco il pronostico di Cremonese-Milan, in programma domenica 1 marzo alle ore 12.30.

Combo Multigol Squadre: di che si tratta e le quote

La Cremonese è una squadra in crisi di punti e di gol segnati: zero vittorie nelle ultime 12 e soli 3 gol segnati nel periodo. Rischia grosso la squadra di Davide Nicola, che pure aveva iniziato alla grande la stagione. Il Milan in questo campionato non è mai stato per più di due gare di fila senza vincere. Proverà a confermare la tendenza contro una delle due sole squadre che l'hanno battuto in questo campionato: è successo all'esordio quando i grigiorossi passarono a San Siro per 2-1. Secondo i bookmaker il Diavolo vendicherà quella sconfitta: il segno 2 è quotato a 1.49 da Bwin, a 1.50 da Planetwin, a 1.51 da Eplay24.

Per il pronostico di Cremonese-Milan si può guardare anche al mercato del Multigol Casa+Multigol Ospite. In quest'ambito, piace l'opzione "0-1 Casa+1-3 Ospite" che si attesta sull'1.55.

Per alzare un po' la quota, si può anche valutare di restringere il margine gol del Milan: 0-1 Casa+2-3 Ospite, con valutazioni che oscillano tra 2.30 e 2.50.

 

 

 

 

Tutte le news di Scommesse

