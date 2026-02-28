Corriere dello Sport.it
sabato 28 febbraio 2026
Torino-Lazio, D'Aversa contro Sarri: migliori quote e pronostico© Getty Images

Torino-Lazio, D'Aversa contro Sarri: migliori quote e pronostico

Granata col nuovo allenatore in panchina, i biancocelesti in trasferta sono imbattuti da fine novembre
2 min
TagsTorino-LaziopronosticoSerie A

Non ci sarà l'esonerato Baroni ma Roberto D'Aversa sulla panchina del Torino, che domenica (alle 18) ospiterà la Lazio nell'ambito della 27ª giornata di Serie A. I granata devono muovere la classifica, che preoccupa dopo i ko con Bologna e Genoa. I biancocelesti sono sì imbattuti in trasferta da fine novembre (ko col Milan) ma nelle ultime sei giornate hanno vinto solo a Verona. Ecco quote e pronostico di Torino-Lazio.

Pronostico Torino-Lazio: X primo tempo

Il Torino ha subìto 47 reti, che ne fanno la peggior difesa della Serie A. D'Aversa dovrà provare a limitare le disattenzioni, a partire dalla sfida con Sarri che nella sua carriera di allenatore ha perso solo 2 delle 19 partite giocate contro il Toro. I biancocelesti nell'ultima gara esterna hanno pareggiato 0-0 a Cagliari, confermando le statistiche da trasferta in cui dominano No Goal e Under 2,5.

In Sardegna, poi, Zaccagni e soci hanno confermato di essere insuperabili per... almeno 45 minuti: solo l'Inter ha segnato nel primo tempo contro i biancocelesti. Che partita sarà? Equilibrata, secondo i bookmaker.

Sia l'1 che il 2 sono offerti a 2.80 da Eurobet e Betsson, con la X a 3.00 sulle lavagne di Bwin e Bet365. L'Under 2,5 è un esito che mette d'accordo gli operatori, che dunque si aspettano un match con due reti al massimo: ipotesi che oscilla tra 1.50 e 1.57. Dal nuovo Toro targato D'Aversa ci si può aspettare un aproccio prudente, da valutare quindi l'X primo tempo assai gradito alla Lazio: quota 1.90 su Bwin, 1.93 su Snai e 1.97 su Eplay24.

