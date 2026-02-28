Corriere dello Sport.it
sabato 28 febbraio 2026
Pronostico Roma-Juventus: quote e consigli su esito finale, marcatori e... allenatori© ANSA

Pronostico Roma-Juventus: quote e consigli su esito finale, marcatori e... allenatori

Giallorossi avanti in classifica di 4 punti, Lucio (grande ex) deve voltare pagina dopo l'eliminazione dalla Champions
Federico Vitaletti
3 min
Vietato sbagliare. Gasperini vuole sfatare il tabù big match contro la Juventus, reduce dall'eliminazione dalla Champions contro il Galatasaray. I giallorossi dopo il ko con l'Udinese hanno messo insieme 7 punti nelle successive 3 partite, i bianconeri nello stesso periodo hanno pareggiato con la Lazio e perso contro Inter e Como. Ecco quote e pronostico di Roma-Juventus, in programma domenica 1 marzo alle 20.45.

Sblocca la Roma? Occhio ai cartellini per gli allenatori

All'Olimpico la Roma ha subìto solo 6 reti in 13 partite, nessuna squadra è uscita dal fortino giallorosso con più di un gol segnato. Dato più generale: 23 delle 26 partite giocate in campionato dalla Roma sono finite con minimo una, massimo tre reti: esito Multigol 1-3. La Juventus è sempre andata in svantaggio nelle ultime tre di campionato e potrebbe pagare l'enorme sforzo compiuto in Champions contro il Galatasaray. L'ipotesi che sia la Roma a segnare per prima è offerta a 1.93 da Eplay24 e Betsson, a 2.05 da Sisal. Il segno 1 giallorosso è invece valutato a 2.50 da Eplay24, a 2.45 da Bet365 e Bwin. Il pareggio triplica la posta, il 2 vale mediamente 3.10.

Per quanto riguarda i marcatori, il più accreditato per i bookie è Donyell Malen, una cui rete si gioca a 3. Nelle fila della Juve un gol di McKennie, a segno anche contro il Galatasaray in Champions, è offerto a 5.50.

Occhi puntati anche sugli allenatori, con Gasperini e Spalletti che si giocano ammoniti a 4. L'offerta sale a 9 in caso di espulsione di Gasp come pure per l'ex allenatore della Roma.

