Pronostico Real Madrid-Getafe, Arbeloa vuole "rispondere" al Barcellona

Il Real Madrid nel posticipo del lunedì de LaLiga è un po' una sorpresa ma questa settimana è così. Le Merengues ospitano al Bernabeu il Getafe e devono rispondere al Barcellona capolista che ha già giocato (e vinto, 4-1 al Villarreal con tripletta di Lamine Yamal) portando a +4 il suo vantaggio sui "Blancos". Ecco il pronostico di Real Madrid-Getafe, in programma lunedì 2 marzo alle 21.00.