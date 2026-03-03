Pronostico Como-Inter, ecco l'esito su cui puntare

Chissà... forse tra tutte le squadre che poteva incontrare, Chivu non sarà troppo contento di giocarsi proprio con il Como l’accesso alla finale di Coppa Italia . Stasera, infatti, al Sinigaglia va in onda il primo round della semifinale di questa competizione e i lariani, per quanto fatto vedere finora, rappresentano forse l’undici più imprevedibile (ma anche qualitativo) dell’intera Serie A .

Pronostico Como-Inter: esito Goal

Dopo l’Inter, ovviamente, che prima in classifica con 10 punti di vantaggio sul Milan secondo non può certo essere definita imprevedibile ma qualitativa sicuramente sì (almeno in ambito nazionale dopo la prematura uscita dalla Champions League). Il Como in campionato ha scalato la classifica e, dopo gli ultimi 90 minuti, ha superato anche la Juventus accomodandosi al quinto posto con vista sul quarto (distante ormai solo 3 punti) rientrando di diritto nella lotta per la conquista di un biglietto che permetta di partecipare alla prossima Champions League.

A questo penultimo atto della Coppa Italia la formazione guidata da Cesc Fabregas è arrivata eliminando, nell’ordine, Sassuolo, Fiorentina e Napoli mentre l’Inter si è sbarazzata facilmente di Venezia e Torino.

L’unico precedente in questa stagione tra le due squadre, nell’andata di campionato a San Siro del 6 dicembre, si è chiuso con la netta vittoria nerazzurra per 4-0 ma adesso le cose potrebbero essere diverse.

Nelle ultime 14 esibizioni il Como è sempre andato a segno almeno una volta tranne... una volta (0-0 con l’Atalanta) mentre l’Inter da 19 gare, in tutte le competizioni, realizza sempre almeno una rete.

L’esito del match è incerto, il Goal, forse, il miglior esito su cui puntare. Almeno una rete per parte si gioca a 1.82 su Eplay24, a 1.80 su Bwin, a 1.75 su BetFlag.